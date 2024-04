NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Analyst Enrico Bolzoni nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kleinere Veränderungen an seinem Bewertungsmodell vor, nachdem der Börsenbetreiber Quartalszahlen vorgelegt hatte. Zudem hob er mit Blick auf die progressive Ausschüttungspolitik des Unternehmens seine Dividendenprognosen an./gl/he;