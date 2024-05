NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Tom Mills am Freitag nach Auswertung der Handelsdaten an europäischen Börsen im April. Die Energiebörse EEX habe die Erwartungen klar getoppt./ag/tih;