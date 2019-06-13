Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Börse
212.63 CHF -1.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei das erste verifizierbare Angebot für den Fondsvertriebs-Spezialisten seit der Offerte von Konkurrent Euronext im Februar 2023, schrieb Tom Mills in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Zudem passe diesmal die Branchenlogik deutlich besser. Mills geht von einem Beitrag von Allfunds zum Ergebnis je Aktie der Eschborner im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien unklar, und wettbewerbsrechtliche Hürden könnten den Übernahmeprozess verlängern./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:04 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
225.60 € 		Abst. Kursziel*:
8.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
228.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.46%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

