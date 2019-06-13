Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
Deutsche Börse Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei das erste verifizierbare Angebot für den Fondsvertriebs-Spezialisten seit der Offerte von Konkurrent Euronext im Februar 2023, schrieb Tom Mills in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Zudem passe diesmal die Branchenlogik deutlich besser. Mills geht von einem Beitrag von Allfunds zum Ergebnis je Aktie der Eschborner im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien unklar, und wettbewerbsrechtliche Hürden könnten den Übernahmeprozess verlängern./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
225.60 €
Abst. Kursziel*:
8.60%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
228.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.46%
Analyst Name::
Tom Mills
KGV*:
-
