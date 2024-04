HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 226 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber dürfte ein starkes Ertragswachstum von 15 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) geht er von einem Plus von 11 Prozent aus./edh/ajx;