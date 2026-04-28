Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe gut abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Trotz negativer Sondereffekte lägen die Ergebnisse über den Konsensschätzungen. Dazu komme der angehobene Ausblick für das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis. Goy geht davon aus, dass die Eschborner im weiteren Jahresverlauf auch die übrigen Ziele anheben werden - ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren, wie er betonte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
267.60 €
|
Abst. Kursziel*:
12.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
267.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.15%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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