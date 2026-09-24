EQS-Adhoc: Delivery Hero SE: Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE

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Delivery Hero SE: Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE



24.09.2026 / 09:11 CET/CEST

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Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE

Berlin, 24. September 2026 – Niklas Östberg, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender (CEO), und der Aufsichtsrat der Delivery Hero SE (die Gesellschaft) sind heute übereingekommen, dass Herr Östberg, sein Vorstandsamt nicht niederlegen wird, sondern auch über den 31. März 2027 hinaus weiter CEO der Gesellschaft sein wird (entgegen der Ad-hoc Mitteilung vom 12. Mai 2026). Die gemeinsame Entscheidung zur Fortführung der Tätigkeit von Herrn Östberg reflektiert die grundlegend geänderte Situation der Gesellschaft infolge des laufenden Übernahmeangebots und basiert auf Herrn Östbergs derzeit bestehendem Dienstvertrag, der noch eine Laufzeit bis 30. April 2029 hat.

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