Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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24.09.2026 09:11:33
EQS-Adhoc: Delivery Hero SE: Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE
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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE
Berlin, 24. September 2026 – Niklas Östberg, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender (CEO), und der Aufsichtsrat der Delivery Hero SE (die Gesellschaft) sind heute übereingekommen, dass Herr Östberg, sein Vorstandsamt nicht niederlegen wird, sondern auch über den 31. März 2027 hinaus weiter CEO der Gesellschaft sein wird (entgegen der Ad-hoc Mitteilung vom 12. Mai 2026). Die gemeinsame Entscheidung zur Fortführung der Tätigkeit von Herrn Östberg reflektiert die grundlegend geänderte Situation der Gesellschaft infolge des laufenden Übernahmeangebots und basiert auf Herrn Östbergs derzeit bestehendem Dienstvertrag, der noch eine Laufzeit bis 30. April 2029 hat.
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar.
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben,“ „schätzen,“ „antizipieren,“ „erwarten,“ „beabsichtigen,“ „werden“ oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.
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Anfragen für Investoren
ir@deliveryhero.com
Medienanfragen
press@deliveryhero.com
Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:
Andrea Ferraz Estrada
VP Investor Relations and Corporate Communications
Ende der Insiderinformation
24.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 5444 59 105
|Fax:
|+49 (0)30 5444 59 024
|E-Mail:
|ir@deliveryhero.com
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|EQS News ID:
|2404372
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404372 24.09.2026 CET/CEST
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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