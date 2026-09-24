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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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24.09.2026 09:11:33

EQS-Adhoc: Delivery Hero SE: Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE

Delivery Hero
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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Delivery Hero SE: Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE

24.09.2026 / 09:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Niklas Östberg bleibt über den 31. März 2027 hinaus Vorstandsvorsitzender (CEO) der Delivery Hero SE

Berlin, 24. September 2026Niklas Östberg, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender (CEO), und der Aufsichtsrat der Delivery Hero SE (die Gesellschaft) sind heute übereingekommen, dass Herr Östberg, sein Vorstandsamt nicht niederlegen wird, sondern auch über den 31. März 2027 hinaus weiter CEO der Gesellschaft sein wird (entgegen der Ad-hoc Mitteilung vom 12. Mai 2026). Die gemeinsame Entscheidung zur Fortführung der Tätigkeit von Herrn Östberg reflektiert die grundlegend geänderte Situation der Gesellschaft infolge des laufenden Übernahmeangebots und basiert auf Herrn Östbergs derzeit bestehendem Dienstvertrag, der noch eine Laufzeit bis 30. April 2029 hat.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben,“ „schätzen,“ „antizipieren,“ „erwarten,“ „beabsichtigen,“ „werden“ oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

 

*************

 

Anfragen für Investoren

ir@deliveryhero.com

 

Medienanfragen

press@deliveryhero.com

 

 Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Andrea Ferraz Estrada

VP Investor Relations and Corporate Communications

 

 

 



Ende der Insiderinformation

24.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78
EQS News ID: 2404372

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2404372  24.09.2026 CET/CEST

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