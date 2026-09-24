EQS-News: Niklas Östberg bleibt weiterhin CEO von Delivery Hero

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Niklas Östberg bleibt weiterhin CEO von Delivery Hero



24.09.2026 / 09:13 CET/CEST

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Niklas Östberg bleibt weiterhin CEO von Delivery Hero

Berlin, 24. September 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder „das Unternehmen“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute bekannt gegeben, dass Niklas Östberg, Mitgründer und Chief Executive Officer (CEO), seine Tätigkeit als CEO fortführen wird.



Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte:



„Niklas hat Delivery Hero aufgebaut und kennt das Unternehmen besser als jeder andere. Angesichts der laufenden Transaktionen mit Uber und SSW freuen wir uns sehr, dass Niklas das Unternehmen auch in der nächsten Phase weiterhin leiten wird.“



Niklas Östberg, Mitgründer und CEO von Delivery Hero, sagte:



„Seit der Ankündigung der Übernahme habe ich mich voll und ganz darauf konzentriert, unsere Organisation zu stärken und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten. Die Everyday App-Strategie funktioniert und liefert Ergebnisse, wobei sich Wachstum und Profitabilität nun beschleunigen. Ich gehe jetzt mit mehr Energie als je zuvor daran, das Unternehmen weiterhin in die nächste Phase zu leiten.“



ÜBER DELIVERY HERO



Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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