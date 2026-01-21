Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.01.2026 12:35:03

Danone Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Singapur auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die unmittelbaren Auswirkungen wären für den Nahrungsmittelkonzern überschaubar, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt könnten allerdings Bedenken aufziehen, dass es von Danone auf breiterer Front Rückrufe geben könnte und die Reputation des Unternehmens leide, so die Expertin. Spezialnahrung stehe für ein Drittel des Konzernumsatzes und gut die Hälfte des operativen Ergebnisses (Ebit)./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:55 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69.20 € 		Abst. Kursziel*:
30.06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.20%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

