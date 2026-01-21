NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Singapur auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die unmittelbaren Auswirkungen wären für den Nahrungsmittelkonzern überschaubar, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt könnten allerdings Bedenken aufziehen, dass es von Danone auf breiterer Front Rückrufe geben könnte und die Reputation des Unternehmens leide, so die Expertin. Spezialnahrung stehe für ein Drittel des Konzernumsatzes und gut die Hälfte des operativen Ergebnisses (Ebit)./rob/bek/gl;