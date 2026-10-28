Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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28.10.2026 10:59:14
Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe ordentlich abgeschnitten, allerdings gemessen an den in den vergangenen Wochen gesunkenen Erwartungen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
63.12 €
|
Abst. Kursziel*:
45.75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
62.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.82%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|57.94
|15.93%
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