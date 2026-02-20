Danone Aktie 487663 / FR0000120644
20.02.2026 10:47:28
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe im vierten Quartal ein überraschend starkes vergleichbares Umsatzwachstum erzielt und zudem die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung als nicht wesentlich klassifiziert, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.74 €
|
Abst. Kursziel*:
28.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.66%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
