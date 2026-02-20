NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Das überraschend starke organische Umsatzwachstum im Schlussquartal 2025 werde durch Enttäuschungen etwa bei der Volumenentwicklung und im China-Geschäft etwas getrübt, schrieb David Hayes am Freitag. Rückrufe für Babynahrung sorgten für anhaltende Unsicherheit. Die Aktie könnte in Reaktion darauf im Branchenvergleich schwächeln./rob/gl/ag;