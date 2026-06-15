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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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18.06.2026 07:00:55

Daimler Truck Overweight

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi rechnet mit einem ordentlichen zweiten Quartal des Nutzfahrzeugherstellers, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick nach seinem Gespräch mit Finanzchefin Eva Scherer bei der JPMorgan-Branchenkonferenz in London schrieb. Daimler Truck sollte kurzfristig vom starken Auftragsbestand in wichtigen Regionen wie Europa und Nordamerika profitieren. Mittelfristig am wichtigsten sei aber, dass das Unternehmen die richtigen strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität in Europa ergreife, etwa durch Produktionsverlagerungen nach Osteuropa./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41.91 € 		Abst. Kursziel*:
19.30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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