NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi rechnet mit einem ordentlichen zweiten Quartal des Nutzfahrzeugherstellers, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick nach seinem Gespräch mit Finanzchefin Eva Scherer bei der JPMorgan-Branchenkonferenz in London schrieb. Daimler Truck sollte kurzfristig vom starken Auftragsbestand in wichtigen Regionen wie Europa und Nordamerika profitieren. Mittelfristig am wichtigsten sei aber, dass das Unternehmen die richtigen strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität in Europa ergreife, etwa durch Produktionsverlagerungen nach Osteuropa./rob/gl/ag;