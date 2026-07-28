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Rechtsstreit 28.07.2026 21:13:06

Nestlé-Aktie: Sieg im KitKat-Streit in Indien

Nestlé-Aktie: Sieg im KitKat-Streit in Indien

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat vor einem indischen Gericht einen Rechtsstreit zum Schutz seiner Schokoladenmarke "KitKat" erzielt.

Der Calcutta High Court untersagte einem lokalen Lebensmittelhersteller dauerhaft, den Namen beziehungsweise die Bezeichnung "KIT KAT" oder zum Verwechseln ähnliche Marken für seine Produkte zu verwenden. Das schreibt die indische Tageszeitung "The Indian Express".

Mit diesem Entscheid habe das Gericht eine bereits 2023 erlassene Unterlassungsverfügung noch ausgeweitet, hiess es weiter. Nestlé hatte damals geltend gemacht, der Hersteller habe die Marke trotz eines rechtskräftigen Urteils weiter genutzt und Produkte damit über Online-Plattformen verkauft. Als Beweis dafür seien Online-Käufe oder Screenshots von E-Commerce-Angeboten vorgelegt worden.

Das frühere indische Unternehmen "KIT KAT Food Products" habe den Betrieb unter dem Namen "Keka Food Products" und Snacks seien als "Keka Chanachur" weiterhin verkauft worden, stellte das Gericht fest.

mk/

Kalkutta/Vevey (awp)

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