|Rechtsstreit
|
28.07.2026 21:13:06
Nestlé-Aktie: Sieg im KitKat-Streit in Indien
Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat vor einem indischen Gericht einen Rechtsstreit zum Schutz seiner Schokoladenmarke "KitKat" erzielt.
Mit diesem Entscheid habe das Gericht eine bereits 2023 erlassene Unterlassungsverfügung noch ausgeweitet, hiess es weiter. Nestlé hatte damals geltend gemacht, der Hersteller habe die Marke trotz eines rechtskräftigen Urteils weiter genutzt und Produkte damit über Online-Plattformen verkauft. Als Beweis dafür seien Online-Käufe oder Screenshots von E-Commerce-Angeboten vorgelegt worden.
Das frühere indische Unternehmen "KIT KAT Food Products" habe den Betrieb unter dem Namen "Keka Food Products" und Snacks seien als "Keka Chanachur" weiterhin verkauft worden, stellte das Gericht fest.
mk/
Kalkutta/Vevey (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- SMI schliesst nach neuem Rekord höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot - Nikkei und KOSPI sacken ab
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex legten am Dienstag zu. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es überwiegend bergab.