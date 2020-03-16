Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’083 0.3%  SPI 16’780 0.2%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’744 0.3%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’481 0.5%  Gold 3’653 0.2%  Bitcoin 92’911 0.1%  Dollar 0.7947 0.3%  Öl 67.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagvormittag
FedEx-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen
Intel-Aktie trotzdem leichter: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr verdient
Suche...
Plus500 Depot

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 08:30:34

Continental Overweight

Continental
70.85 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach der Abspaltung und dem Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe Finanzmodell, Schätzungen und Bewertung an die Transaktion angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Weiteres Wertschöpfungspotenzial sieht er in einer Margenerholung. Bis 2027 traut er dem operativen Ergebnis (Ebit) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent zu. Auch ein günstiges europäisches Regulierungsumfeld, die strategischen Optionen für ContiTech, ein möglicher Verkauf des Spezialreifengeschäfts und eine großzügige Ausschüttungspolitik dürften der Aktie helfen./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.24 € 		Abst. Kursziel*:
22.29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.61%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?