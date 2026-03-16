|Alzheimer-Test
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16.03.2026 09:33:37
Roche-Aktie schwächer: CE-Kennzeichnung für ApoE4-Bluttest zur Alzheimer-Diagnose erhalten
Roche hat die CE-Kennzeichnung für seinen Elecsys Apolipoprotein E4-Biomarker-Test erhalten.
Die ApoE4-Genvariante sei mit einem erhöhten Risiko für spät einsetzende Alzheimer-Krankheit verbunden. Er liege bei 40 bis 60 Prozent der Alzheimer-Patienten vor, hiess es.
Im Gegensatz zu bisherigen DNA-Verfahren könne der Elecsys ApoE4-Test mit einer minimalinvasiven Blutprobe durchgeführt werden. Die Anerkennung des Elecsys ApoE4-Biomarker-Tests in der EU sei ein wichtiger Schritt, um Ärzten ein einfaches, leicht zugängliches Instrument zur Erkennung genetischer Risiken und zur Steuerung von Behandlungsentscheidungen bei Alzheimer an die Hand zu geben, liess sich Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitieren.
Die Roche-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,35 Prozent auf 319,58 Franken.
cg/ys
Basel (awp)
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