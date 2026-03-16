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Alzheimer-Test 16.03.2026 09:33:37

Roche-Aktie schwächer: CE-Kennzeichnung für ApoE4-Bluttest zur Alzheimer-Diagnose erhalten

Roche-Aktie schwächer: CE-Kennzeichnung für ApoE4-Bluttest zur Alzheimer-Diagnose erhalten

Roche hat die CE-Kennzeichnung für seinen Elecsys Apolipoprotein E4-Biomarker-Test erhalten.

Der Test soll bei Erwachsenen mit Anzeichen und Symptomen kognitiver Beeinträchtigung eingesetzt werden, um die Einordnung als ApoE4-Träger oder Nichtträger zu unterstützen, teilte Roche am Montag mit.

Die ApoE4-Genvariante sei mit einem erhöhten Risiko für spät einsetzende Alzheimer-Krankheit verbunden. Er liege bei 40 bis 60 Prozent der Alzheimer-Patienten vor, hiess es.

Im Gegensatz zu bisherigen DNA-Verfahren könne der Elecsys ApoE4-Test mit einer minimalinvasiven Blutprobe durchgeführt werden. Die Anerkennung des Elecsys ApoE4-Biomarker-Tests in der EU sei ein wichtiger Schritt, um Ärzten ein einfaches, leicht zugängliches Instrument zur Erkennung genetischer Risiken und zur Steuerung von Behandlungsentscheidungen bei Alzheimer an die Hand zu geben, liess sich Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitieren.

Die Roche-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,35 Prozent auf 319,58 Franken.

cg/ys

Basel (awp)

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Roche-Aktie: Über diese Dividende können sich Roche-Anleger freuen

Bildquelle: Keystone
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’797.29 16.03.2026 09:38:06
Long 11’977.56 18.35 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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