18.08.2025 07:01:04
Continental Hold
Continental
70.85 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die bevorstehende Ausgliederung der Automotive-Spate sei weitgehend eingepreist und die Veräußerung von Vermögenswerten dürfte kurzfristig keinen wesentlichen Beitrag leisten, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 09:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75.08 €
|
Abst. Kursziel*:
6.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.18%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
