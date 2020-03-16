Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’633 -0.2%  Bitcoin 91’479 0.5%  Dollar 0.7997 0.1%  Öl 67.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Covestro-Deal: Adnoc stimmt EU-Bedingungen offenbar zu
BLKB-Aktie: BLKB-Gutachter stellen Mängel und Versäumnisse fest
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran und startet Bookbuilding
Bitcoin steigt vor US-Preisdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten
Suche...

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2025 07:03:37

Continental Buy

Continental
70.85 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne ging am Mittwochabend auf das inzwischen veröffentlichte Börsenprospekt für die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte Aumovio ein. Darin seien weitere Finanzdetails zum neuen Unternehmen enthalten, auch zu einzelnen Bereichen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72.92 € 		Abst. Kursziel*:
37.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.01%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?