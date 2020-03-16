Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne ging am Mittwochabend auf das inzwischen veröffentlichte Börsenprospekt für die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte Aumovio ein. Darin seien weitere Finanzdetails zum neuen Unternehmen enthalten, auch zu einzelnen Bereichen./rob/ag/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
72.92 €
Abst. Kursziel*:
37.14%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
72.46 €
Abst. Kursziel aktuell:
38.01%
Analyst Name::
David Lesne
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
