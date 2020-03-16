Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne widmete sich am Mittwoch dem Feedback auf seine jüngsten Einschätzungen zur Konzernaufspaltung und der künftig eigenständigen Autozuliefersparte Aumovio. Hauptsorge der Anleger sei eine möglicherweise länger anhaltende Schwäche im Reifengeschäft. Es sei (noch) nicht Konsens, dass Conti eine Prämie gegenüber Michelin verdiene. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde bisher wenig diskutiert. Lesne geht aber davon aus, dass dieser Aspekt nach der Aumovio-Abspaltung in den Fokus rückt./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.24 €
|
Abst. Kursziel*:
34.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.48%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby gegen EU-Verbrennerverbot (Spiegel Online)
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby starten Kampf gegen das Verbrenner-Verbot (Spiegel Online)
|
09.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der DAX mittags (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|IAA: Wie die Nostalgie deutschen Autokonzernen aus der Krise helfen könnte (Spiegel Online)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)