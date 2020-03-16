Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

16.03.2020
10.09.2025 07:17:30

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne widmete sich am Mittwoch dem Feedback auf seine jüngsten Einschätzungen zur Konzernaufspaltung und der künftig eigenständigen Autozuliefersparte Aumovio. Hauptsorge der Anleger sei eine möglicherweise länger anhaltende Schwäche im Reifengeschäft. Es sei (noch) nicht Konsens, dass Conti eine Prämie gegenüber Michelin verdiene. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde bisher wenig diskutiert. Lesne geht aber davon aus, dass dieser Aspekt nach der Aumovio-Abspaltung in den Fokus rückt./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.24 € 		Abst. Kursziel*:
34.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.48%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

