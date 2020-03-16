Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-80.29CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.09.2025 08:58:40
Continental Buy
Continental
70.85 CHF 0.98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.22 €
|
Abst. Kursziel*:
36.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.50%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.09.25
|DAX aktuell: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|08:58
|Continental Buy
|UBS AG
|07:03
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|08:58
|Continental Buy
|UBS AG
|07:03
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|08:58
|Continental Buy
|UBS AG
|07:03
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|64.31
|-55.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:44
|
Warburg Research
Ceconomy St. Sell
|08:27
|
UBS AG
Roche Buy
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|08:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Neutral
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
VINCI Overweight
|08:12
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight