04.09.2025 08:58:40

Continental
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73.22 € 		Abst. Kursziel*:
36.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.50%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

08:58 Continental Buy UBS AG
07:03 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
01.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.25 Continental Buy UBS AG
