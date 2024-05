NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Das Finanzhaus habe positiv überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die erhöhte Prognose für den Zinsüberschuss im laufenden Jahr liege leicht über der Markterwartung./la/gl;