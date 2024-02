NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13,75 Euro belassen. Der detaillierte Ausblick auf das Nettozinseinkommen des Bankinstituts sei zwar erfreulich gewesen, doch er sei mit viel Unsicherheit behaftet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Planbarkeit vieler Einflüsse sei gering./tih/mis;