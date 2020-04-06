Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’210 0.6%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’070 -0.6%  Dollar 0.8074 0.1%  Öl 66.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Richemont-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

3.43
CHF
-3.49
CHF
-50.46 %
06.04.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 18:27:39

Commerzbank Sector Perform

Commerzbank
32.65 CHF 5.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die erhöhten Ziele für den diesjährigen Nettozinsertrag seien bereits in ihren Schätzungen weitgehend berücksichtigt gewesen, aber auch die längerfristigen Aussichten erschienen nun besser, schrieb Anke Reingen am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sie hob ihre Prognosen leicht an./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Commerzbank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
34.56 € 		Abst. Kursziel*:
-18.98%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
34.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.75%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?