NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell vor den am 6. November anstehenden Quartalszahlen überarbeitet, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/jha/;