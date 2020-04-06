Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
3.43CHF
-3.49CHF
-50.46 %
06.04.2020
SWX
16.10.2025 13:22:59
Commerzbank Hold
Commerzbank
29.11 CHF -1.70%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem soliden Quartal des Geldhauses. Seine Prognosen für 2025 deckten sich weitgehend mit den Markterwartungen. Auf kurze Sicht gebe es keine nennenswerten Katalysatoren für eine Neubewertung der Aktien./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
