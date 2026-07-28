Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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28.07.2026 14:31:38
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten anderen Konsumgüterhersteller, schrieb Nik Modi am Dienstag nach den Quartalszahlen und der Anhebung der Jahresprognose durch den Getränkekonzern. Insgesamt sei der Bericht stark ausgefallen./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 87.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 84.07
|
Abst. Kursziel*:
3.49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 84.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.45%
|
Analyst Name::
Nik Modi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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