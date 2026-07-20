Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Coca-Cola Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Coca-Cola von 88 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal habe er moderate Anpassungen an seinen Prognosen für den Getränkekonzern vorgenommen, schrieb Steve Powers in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzung decke sich weitgehend mit dem Marktkonsens, während seine Erwartung für den Gewinn je Aktie leicht darunter liege./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 92.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 81.56
|
Abst. Kursziel*:
12.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 81.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.79%
|
Analyst Name::
Steve Powers
|
KGV*:
-
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|Coca-Cola Halten
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