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24.07.2026 14:39:53

Coca-Cola Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte stark abschnitten haben, schrieb Nik Modi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends in Nordamerika sollten die Resultate gestützt haben./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 23:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
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$ 82.07 		Abst. Kursziel aktuell:
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14:39 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Coca-Cola Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
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