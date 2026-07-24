Coca-Cola 66.41 CHF 0.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte stark abschnitten haben, schrieb Nik Modi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends in Nordamerika sollten die Resultate gestützt haben./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 23:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.