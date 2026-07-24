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24.07.2026 14:39:53
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte stark abschnitten haben, schrieb Nik Modi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends in Nordamerika sollten die Resultate gestützt haben./rob/la/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 23:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 87.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 81.17
|
Abst. Kursziel*:
7.18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 82.07
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Abst. Kursziel aktuell:
6.01%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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