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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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17.07.2026 08:36:59

Coca-Cola Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich einer vorübergehend eingestellten Produktion bei der US-Milchtochter Fairlife auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Dieses Ereignis dürfte langfristig kaum Auswirkungen auf den Brausekonzern haben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig könne es jedoch ? abhängig von Dauer und Schwere des Vorfalls ? zu Störungen kommen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 90.00
Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
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