NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich einer vorübergehend eingestellten Produktion bei der US-Milchtochter Fairlife auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Dieses Ereignis dürfte langfristig kaum Auswirkungen auf den Brausekonzern haben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig könne es jedoch ? abhängig von Dauer und Schwere des Vorfalls ? zu Störungen kommen./rob/edh/mis;