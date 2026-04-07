Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor den Quartalsberichten aus dem US-Konsum- und Lebensmittelsektor mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Noch immer gebe es Risiken, schrieb Nik Modi am Donnerstag und senkte durch die Bank weg seine Schätzungen. Coca-Cola dürfte gleichwohl die durchschnittlichen Marktschätzungen erreicht haben und sei robust. Das Quartal sei wohl "okay" gewesen./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 87.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 77.29
|
Abst. Kursziel*:
12.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 77.32
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
|
Analyst Name::
Nik Modi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
08.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Start (finanzen.ch)
|
02.04.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
02.04.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
31.03.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
31.03.26
|Coca-Cola-Aktie: Experten empfehlen Coca-Cola im März mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.03.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)