Schwacher Handel: Dow Jones beendet den Mittwochshandel im Minus

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1.87 Prozent schwächer bei 49’918.78 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20.222 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.113 Prozent leichter bei 50’814.42 Punkten in den Handel, nach 50’872.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 50’769.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’909.07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 2.11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 49’609.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’706.51 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Wert von 42’866.87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 51’660.40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 2.77 Prozent auf 83.59 USD), Verizon (+ 2.56 Prozent auf 46.95 USD), Chevron (+ 1.63 Prozent auf 189.80 USD), Walmart (+ 1.44 Prozent auf 120.59 USD) und Travelers (+ 1.04 Prozent auf 303.36 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-6.40 Prozent auf 856.16 USD), Honeywell (-4.55 Prozent auf 205.88 USD), NVIDIA (-3.73 Prozent auf 200.42 USD), Goldman Sachs (-2.98 Prozent auf 1’001.29 USD) und Boeing (-2.57 Prozent auf 209.00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’371’607 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.370 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.24 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch