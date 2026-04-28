Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 90 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen schneide weiterhin besser ab als die meisten der Branche. Vor diesem Hintergrund liege jetzt auch die diesjährige Zielspanne für den Gewinn je Aktie höher./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 92.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 78.47
|
Abst. Kursziel*:
17.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 78.75
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.83%
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
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