Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’016 -1.0%  SPI 18’382 -0.8%  Dow 48’855 -0.6%  DAX 23’995 -0.1%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’822 -0.3%  Gold 4’540 -1.2%  Bitcoin 60’296 0.1%  Dollar 0.7898 0.1%  Öl 117.4 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bloom Energy-Aktie im Höhenflug: Starker Ausblick löst Kaufwelle aus
Ausblick: CRH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nach Quartalszahlen: Seagate-Aktie springt an - KI treibt Nachfrage
Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor
Kaufen für Deutsche Bank-Aktie nach DZ BANK-Analyse
Suche...

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

62.01
CHF
-0.06
CHF
-0.10 %
16:25:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 14:55:31

Coca-Cola Buy

Coca-Cola
62.01 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 90 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen schneide weiterhin besser ab als die meisten der Branche. Vor diesem Hintergrund liege jetzt auch die diesjährige Zielspanne für den Gewinn je Aktie höher./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 92.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 78.47 		Abst. Kursziel*:
17.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 78.75 		Abst. Kursziel aktuell:
16.83%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten