SMI 13'055 -0.7%  SPI 18'449 -0.5%  Dow 48'987 -0.3%  DAX 23'952 -0.3%  Euro 0.9248 0.0%  EStoxx50 5'817 -0.3%  Gold 4'524 -1.6%  Bitcoin 60'877 1.1%  Dollar 0.7915 0.3%  Öl 116.7 4.9% 
Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

61.65
CHF
-0.43
CHF
-0.69 %
14:33:41
BRXC
29.04.2026 13:27:23

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
61.65 CHF -0.69%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 83 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen belegten ein besser als erwartetes organisches Umsatzwachstum und gäben erste Hinweise, dass der Softdrinkhersteller nach längerer Zeit zu einem ausgewogeneren Wachstum zurückkehren könnte, schrieb Lauren Lieberman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 78.35 		Abst. Kursziel*:
8.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 78.84 		Abst. Kursziel aktuell:
7.81%
Analyst Name::
Lauren Lieberman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:27 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
12:09 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
12:07 Coca-Cola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
28.04.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
