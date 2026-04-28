Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Coca-Cola Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 83 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen belegten ein besser als erwartetes organisches Umsatzwachstum und gäben erste Hinweise, dass der Softdrinkhersteller nach längerer Zeit zu einem ausgewogeneren Wachstum zurückkehren könnte, schrieb Lauren Lieberman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 78.35
|
Abst. Kursziel*:
8.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 78.84
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.81%
|
Analyst Name::
Lauren Lieberman
|
KGV*:
-
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13:27
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|12:09
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:07
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:27
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|12:09
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:07
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:27
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|12:09
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|12:07
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|61.65
|-0.69%
