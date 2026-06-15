Börse New York in Grün: Dow Jones liegt schlussendlich im Plus

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.92 Prozent stärker bei 51’671.03 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19.807 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.105 Prozent tiefer bei 51’148.73 Punkten, nach 51’202.26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51’364.55 Punkte, das Tageshoch hingegen 51’945.89 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’526.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46’558.47 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42’197.79 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.80 Prozent aufwärts. 51’945.89 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 4.52 Prozent auf 228.95 USD), NVIDIA (+ 3.54 Prozent auf 212.45 USD), Honeywell (+ 3.22 Prozent auf 227.41 USD), Amazon (+ 3.13 Prozent auf 246.02 USD) und American Express (+ 3.05 Prozent auf 335.38 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Chevron (-3.64 Prozent auf 180.40 USD), Merck (-3.49 Prozent auf 114.90 USD), Johnson Johnson (-2.16 Prozent auf 235.66 USD), Verizon (-2.16 Prozent auf 47.07 USD) und Coca-Cola (-2.07 Prozent auf 80.91 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 41’882’534 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.279 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.88 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch