Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’457 0.4%  SPI 19’011 0.3%  Dow 49’961 -0.1%  DAX 24’666 -0.3%  Euro 0.9144 -0.1%  EStoxx50 5’980 0.1%  Gold 4’509 -0.8%  Bitcoin 60’675 -0.5%  Dollar 0.7889 0.2%  Öl 107.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Partners Group2460882NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor geplantem Rekord-Börsengang: Musks SpaceX schreibt Milliardenverluste
Telekom und SAP sichern sich KI-Auftrag des deutschen Staats - Aktien dennoch leichter
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: Über diese Dividende können sich Citigroup-Aktionäre freuen
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich McDonalds-Anleger freuen
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von Halliburton
Suche...
eToro entdecken

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

64.11
CHF
-0.39
CHF
-0.61 %
15:53:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.05.2026 12:00:37

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
64.11 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 89.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 81.55 		Abst. Kursziel*:
9.14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 81.32 		Abst. Kursziel aktuell:
9.44%
Analyst Name::
Lauren Lieberman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten