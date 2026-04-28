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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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29.04.2026 12:09:53

Coca-Cola Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nik Modi attestierte dem Getränkehersteller am Dienstagabend starke Zahlen. Er sieht darin seine Meinung bekräftigt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um sich im herausfordernden Konjunkturumfeld zu behaupten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 87.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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11.04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 78.38 		Abst. Kursziel aktuell:
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