Coca-Cola 61.92 CHF -0.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nik Modi attestierte dem Getränkehersteller am Dienstagabend starke Zahlen. Er sieht darin seine Meinung bekräftigt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um sich im herausfordernden Konjunkturumfeld zu behaupten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.