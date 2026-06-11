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Index-Bewegung 11.06.2026 22:33:42

Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der Dow Jones zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

NVIDIA
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Am Donnerstag kletterte der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 1.86 Prozent auf 50’848.75 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20.037 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1.69 Prozent auf 50’760.12 Punkte an der Kurstafel, nach 49’918.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’972.07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50’968.95 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.291 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49’704.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 47’417.27 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Wert von 42’865.77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.10 Prozent aufwärts. Bei 51’660.40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell (+ 6.43 Prozent auf 219.12 USD), Boeing (+ 6.04 Prozent auf 221.63 USD), Caterpillar (+ 4.84 Prozent auf 897.63 USD), Amgen (+ 4.84 Prozent auf 354.06 USD) und Nike (+ 4.55 Prozent auf 45.96 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2.62 Prozent auf 166.45 USD), Chevron (-2.10 Prozent auf 185.82 USD), Microsoft (-1.77 Prozent auf 390.34 USD), Coca-Cola (-1.27 Prozent auf 82.53 USD) und Visa (-1.21 Prozent auf 319.05 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 41’497’094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.365 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.01 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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