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Dow Jones aktuell 15.06.2026 20:03:34

Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Plus

Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Plus

Der Dow Jones verzeichnet aktuell Kursgewinne.

American Express
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Am Montag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 1.23 Prozent höher bei 51’831.20 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19.807 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.105 Prozent auf 51’148.73 Punkte an der Kurstafel, nach 51’202.26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 51’945.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’364.55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49’526.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 46’558.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’197.79 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.13 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51’945.89 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 5.29 Prozent auf 230.64 USD), Honeywell (+ 4.22 Prozent auf 229.61 USD), American Express (+ 3.70 Prozent auf 337.48 USD), NVIDIA (+ 3.45 Prozent auf 212.26 USD) und Amazon (+ 3.41 Prozent auf 246.68 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Chevron (-3.45 Prozent auf 180.77 USD), Merck (-3.09 Prozent auf 115.37 USD), Coca-Cola (-2.32 Prozent auf 80.70 USD), Johnson Johnson (-1.85 Prozent auf 236.41 USD) und IBM (-1.50 Prozent auf 268.16 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14’594’962 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.279 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5.88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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