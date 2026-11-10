CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Cewe trotz gesenkter Ergebnisprognose von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neue Prognose resultierte aus höheren Transaktionskosten im Zuge der Übernahme von Kodak Moments, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Die Umstellung des Bewertungsmodells auf ausstehende Aktien und der spätere Bewertungsstichtag glichen dies allerdings mehr als aus./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
161.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.20 €
|
Abst. Kursziel*:
39.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.79%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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