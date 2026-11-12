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12.11.2026 12:13:14

CEWE StiftungCo Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durch Transaktions- und SAP-Kosten belastet worden, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Die Jahresziele seien aber bestätigt worden und wie gewohnt entscheide das Schlussquartal über deren Erreichen. "Das Fotofinishing bleibt im eigenen Zielkorridor", so der Experte./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:49 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
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CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
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Philipp Kaiser 		KGV*:
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