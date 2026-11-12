CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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12.11.2026 12:13:14
CEWE StiftungCo Buy
CEWE Stiftung
101.76 CHF -5.47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durch Transaktions- und SAP-Kosten belastet worden, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Die Jahresziele seien aber bestätigt worden und wie gewohnt entscheide das Schlussquartal über deren Erreichen. "Das Fotofinishing bleibt im eigenen Zielkorridor", so der Experte./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:49 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
161.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110.60 €
|
Abst. Kursziel*:
45.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.83%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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