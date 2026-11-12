EQS-News: CEWE im dritten Quartal mit Gewinnsprung aus dem erfolgreichen Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks

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CEWE im dritten Quartal mit Gewinnsprung aus dem erfolgreichen Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks



12.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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CEWE im dritten Quartal mit Gewinnsprung aus dem erfolgreichen Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks

Aus dem in Q3 2026 vollzogenen Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck realisiert CEWE 25,2 Mio. Euro Gewinn nach Steuern

Gruppen-Umsatz legt in den ersten drei Quartalen um +2,4% auf 451,6 Mio. Euro zu

Operatives Gruppen-EBIT liegt in Q1-3 mit saisontypischen 2,4 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen (Vorjahr Q1-3 2025: 2,6 Mio. Euro)

Berichtetes Gruppen-EBIT wird in Q1-3 mit -6,0 Mio. Euro ausgewiesen und trägt -6,1 Mio. Euro Transaktionskosten der Kodak Moments-Akquisition und -2,3 Mio. Euro IT-Mehrkosten für die erfolgreich durchgeführte SAP-Umstellung

Ergebnisse der ersten drei Quartale bestätigen Prognose für das Gesamtjahr 2026

Hervorragend vorbereitet: Produktneuheiten und umfangreiche Marketingkampagne unterstützen die bevorstehende Weihnachts-Saisonspitze

Oldenburg, 12. November 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck erfolgreich vollzogen und daraus einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 25,2 Mio. Euro realisiert. Nach der nun erfolgten Entkonsolidierung des verkauften Geschäftsbereichs wird dieser Gewinn erstmalig in den Neun-Monats-Zahlen ausgewiesen. Mit diesem Veräusserungserlös steigt das Nachsteuerergebnis der CEWE Group nach drei Quartalen auf insgesamt 21,4 Mio. Euro (Vorjahr Q1-3 2025: 1,2 Mio. Euro). CEWE setzt mit der Aufgabe des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck konsequent die angekündigte Rendite- und Fokussierungs-strategie auf das Kerngeschäft Fotofinishing um. In den ersten neun Monaten legt die CEWE Group mit +2,4% weiter im Umsatz auf 451,6 Mio. Euro zu (Q1-3 2025: 441,2 Mio. Euro; +10,4 Mio. Euro). Das operative Gruppen-EBIT erreicht in Q1-3 erwartete, saisontypische 2,4 Mio. Euro (Q1-3 2025: 2,6 Mio. Euro). Das berichtete Gruppen-EBIT der ersten drei Quartale trägt -6,1 Mio. Euro Transaktionskosten aus der Kodak Moments-Akquisition sowie -2,3 Mio. Euro IT-Mehrkosten für die erfolgreich durchgeführte SAP S/4 HANA-Einführung und liegt damit bei -6,0 Mio. Euro. „Mit dem Abschluss der ersten drei Quartale starten wir zuversichtlich in das Weihnachtsgeschäft, in dem wir traditionell den Grossteil unseres Jahresergebnisses erwirtschaften. Alle Unternehmensbereiche haben sich erneut hervorragend vorbereitet und sind erstklassig für ein starkes Jahresendgeschäft aufgestellt. Viele Produktneuheiten und eine umfangreiche Marketingkampagne werden unser anhaltendes Wachstum zusätzlich unterstützen, welches wir dank unseres hohen Operating-Leverage-Effekts im Q4 erneut in einen Ergebniszuwachs umsetzen wollen“, erläutert Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Group. Mit den Ergebnissen der ersten neun Monate bestätigt CEWE die Jahreszielsetzung: Der Gruppenumsatz soll 2026 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Mio. Euro geplant. Das Gruppen-EBIT inklusive der Transaktions- und Pre-Closing-Kosten der Kodak Moments Akquisition, die für das Geschäftsjahr 2026 auf etwa rund 9,5 Mio. Euro eingeschätzt werden, wird 2026 im Korridor von 75,5 bis 81,5 Mio. Euro erwartet.



Geschäftsfeld Fotofinishing legt weiter zu

Der Fotofinishing-Umsatz stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um +3,0% auf 429,8 Mio. Euro (Q1-3 2025: 417,5 Mio. Euro). Die Zahl der insgesamt abgesetzten Fotos wuchs in den ersten neun Monaten um +1,6% auf 1,65 Mrd. Stück (Q1-3 2025: 1,62 Mrd. Stück), die Verkaufszahlen des CEWE FOTOBUCH stiegen um +1,9% auf 3,84 Mio. Exemplare (Q1-3 2025: 3,77 Mio. Exemplare). Der Trend zu höherwertigen Fotobüchern steigerte den Umsatz mit dem CEWE FOTOBUCH aufgelaufen dabei sogar um +4,0%.

Das operative Fotofinishing-EBIT erreicht in den ersten drei Quartalen saisontypische und erwartete 2,8 Mio. Euro (Q1-3 2025: 2,7 Mio. Euro). Das berichtete Q1-3 Fotofinishing-EBIT beträgt -5,6 Mio. Euro und beinhaltet -6,1 Mio. Euro Transaktionskosten für den Kauf von Kodak Moments sowie -2,3 Mio. Euro IT-Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresquartal aufgrund der erfolgreich durchgeführten SAP S/4 HANA-Einführung.

CEWE gelingt es weiterhin, durch kontinuierliche Innovation, starke Markenpositionen und umfangreiche Marketingaktivitäten das Fotofinishing-Geschäft erfolgreich auszubauen. Auch in diesem Jahr werden erneut viele Produktinnovationen – wie z.B. der einzigartige Farbschnitt, Designvorlagen der Art Collection oder Veredelungen mit holografischem Effekt für das CEWE FOTOBUCH, der neue XXL Foto-Adventskalender mit Poster-Collage, neue Fotokalender oder das Wandbild mit Swarovski® Kristallen – das Weihnachtsgeschäft zusätzlich stärken.

Auch CEWE-Einzelhandel startet gut aufgestellt in Weihnachtsgeschäft

Der Hardware-Einzelhandel (mit Kameras, Objektiven, Fotozubehör) zeigt sich weiter gut aufgestellt und erreicht in den ersten neun Monaten mit 21,2 Mio. Euro einen geplant leicht schwächeren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr (Q1-3 2025: 22,4 Mio. Euro; -5,2%). Durch die Fokussierung auf margenstärkere Foto-Hardware verzichtet der CEWE-Einzelhandel bewusst auf weniger profitable Umsätze. Mit -0,2 Mio. Euro EBIT erreicht der Einzelhandel in den ersten neun Monaten ein typisches Ergebnis auf Vorjahresniveau (Q1-3 2025: -0,2 Mio. Euro). Auch der Einzelhandel erwirtschaftet den Grossteil seines Jahresergebnisses traditionell im Weihnachtsgeschäft des vierten Quartals.

Erfolgreicher Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks abgeschlossen

CEWE hatte Anfang Mai 2026 bekannt gegeben, den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck (KOD) zu verkaufen, und damit konsequent die angekündigte Rendite- und Fokussierungsstrategie auf das Kerngeschäft Fotofinishing umzusetzen. Im nun abgeschlossenen dritten Quartal erfolgte nach dem vollständigen Vollzug des KOD-Verkaufs die Entkonsolidierung dieses Geschäftsfelds. Auf Basis des zugeflossenen Verkaufserlöses realisiert CEWE aus dem Verkauf einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 25,2 Mio. Euro.

Äusserst solide Eigenkapitalquote steigt auf 69,8%, ROCE weiter auf starkem Niveau

Die Eigenkapitalquote ist nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (30.09.2025: 66,6%) nochmals gestiegen auf jetzt 69,8% und unterstreicht damit, dass die CEWE Group weiterhin äusserst stabil aufgestellt ist. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich per Ende September 2026 trotz der angefallenen Transaktionskosten der Kodak Moments-Akquisition mit 15,3% weiter auf starkem Niveau (ROCE 30.09.2025: 17,0%). Bei vollständiger Bereinigung des der Berechnung zugrundeliegenden Capital Employeds um den verkauften Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck und ohne Transaktionskosten der Kodak Moments-Akquisition steigt das ROCE per Ende September 2026 operativ sogar auf 18,7%.

Ergebnisse der ersten neun Monate bestätigen Ausblick für das Gesamtjahr 2026

Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse der ersten neun Monate in der abgegebenen Zielsetzung für 2026 bestätigt: Der Gruppenumsatz soll 2026 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Mio. Euro geplant. Inklusive der Transaktions- und Pre-Closing-Kosten der Kodak Moments Akquisition wird das Gruppen-EBIT 2026 im Korridor von 75,5 bis 81,5 Mio. Euro erwartet, das EBT zwischen 75 und 81 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis aus fortgeführten Aktivitäten zwischen 51 und 56 Mio. Euro. Zusätzlich trägt der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in Höhe von 25,2 Mio. Euro zum Gruppen-Ergebnis nach Steuern bei. CEWE hatte jüngst die Ergebnis-Zielkorridore um die Transaktions- und Pre-Closing-Kosten der Kodak Moments-Akquisition konkretisiert. Die zuvor kommunizierte Unternehmensplanung für 2026 war vor der Vereinbarung über den Erwerb von Kodak Moments aufgestellt worden und reflektiert weiterhin die Einschätzung des CEWE-Managements für die operative Ergebniserwartung vor Unternehmenszukäufen im Jahr 2026.

Ergebnisse Q1-3 und Q3 2026 im Überblick

CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q1-3 2025 Q1-3 2026 Q3

2025 Q3

2026 (1) Fotofinishing (FF) Fotos Mio. Stck. 1.621 1.646 579 570 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 3,765 3,838 1,325 1,352 Umsatz Mio. Euro 417,5 429,8 145,3 145,7 EBIT Mio. Euro 2,7 -5,6 0,1 -4,1 Transaktionskosten Kauf KODAK MOMENTS Mio. Euro --- -6,1 --- -2,3 IT-Mehrkosten für SAP S/4-Einführung Mio. Euro --- -2,3 --- -0,9 Operatives EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 2,7 2,8 0,1 -0,9 (2) Einzelhandel (EH) Umsatz Mio. Euro 22,4 21,2 7,6 7,9 EBIT Mio. Euro -0,2 -0,2 0,0 -0,1 (3) Kommerzieller Online-Druck (KOD) Umsatz Mio. Euro 63,9 41,7 21,5 --- EBIT Mio. Euro -0,2 0,0 -0,2 --- (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -0,6 -0,4 -0,2 -0,1 CEWE-Gruppe Einheit Q1-3 2025 Q1-3 2026 Q3

2025 Q3

2026 Umsatz inkl. KOD (informatorisch) Mio. Euro 503,8 492,8 174,4 153,6 EBIT inkl. KOD (informatorisch) Mio. Euro 1,8 -6,1 -0,4 -4,3 Umsatz (ohne verkauften KOD) Mio. Euro 441,2 451,6 153,5 153,6 EBIT (ohne verkauften KOD) Mio. Euro 2,6 -6,0 0,3 -4,3 Summe der Sondereffekte Mio. Euro --- -8,4 --- -3,2 Operatives EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 2,6 2,4 0,3 -1,1 EBT (ohne verkauften KOD) Mio. Euro 2,6 -5,8 0,2 -4,2 Ergebnis nach Steuern Mio. Euro 1,2 21,4 -0,1 21,5

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

Erläuterungen zur Tabelle:

(1) Fotofinishing (FF): Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten

(2) Einzelhandel (EH): Handel mit Foto-Hardware in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei

(3) Kommerzieller Online-Druck (KOD): Produktion und Vertrieb von gewerblichen Druckprodukten; Geschäftsbereich wurde mit Beginn Q3 2026 verkauft und aufgegeben, dargestellte Segmentzahlen Q1-3 2026 entsprechen daher H1 2026

(4) Sonstiges: Struktur- und Gesellschaftskosten sowie das Ergebnis aus Immobilienbesitz und Beteiligungen

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com

© 2026 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc.

The Kodak trademark and Kodak trade dress are used by Kodak Alaris Inc. under license from Eastman Kodak Company.

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt

07.01.2027 ODDO BHF Forum 2027, Lyon

20.01.2027 GCC 2027 - Uni Credit/Kepler Cheuvreux Konferenz, Frankfurt

25.03.2027 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2027

25.03.2027 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026

13.05.2027 Veröffentlichung der Q1 2027 Zwischenmitteilung

13.05.2027 Pressemitteilung zum Q1 2027

02.06.2027 CEWE-Hauptversammlung 2027

Über CEWE

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist Europas führender Foto-Service.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 3.800 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.