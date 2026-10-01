CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe nach einem Kapitalmarkttag des Fotodienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Das Margenpotenzial aus der Übernahme von Kodak Moments hänge von der deutschen Kartellprüfung ab, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen und das Kursziel blieben bis zur Freigabe der Transaktion erst einmal unverändert./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:44 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
158.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110.80 €
|
Abst. Kursziel*:
42.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.60%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
05.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|103.00
|1.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|
UBS AG
Rio Tinto Neutral
|11:46
|
UBS AG
AB InBev Buy
|11:37
|
UBS AG
Diageo Neutral
|11:33
|
Jefferies & Company Inc.
L'Oréal Hold
|11:28
|
UBS AG
Enel Buy
|11:22
|
UBS AG
ING Group Buy
|11:19
|
UBS AG
Shell Neutral