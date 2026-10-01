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CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901

102.60
CHF
1.00
CHF
0.98 %
12:24:29
SWX
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08.10.2026 10:50:26

CEWE StiftungCo Buy

CEWE Stiftung
103.11 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe nach einem Kapitalmarkttag des Fotodienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Das Margenpotenzial aus der Übernahme von Kodak Moments hänge von der deutschen Kartellprüfung ab, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen und das Kursziel blieben bis zur Freigabe der Transaktion erst einmal unverändert./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:44 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
158.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
110.80 € 		Abst. Kursziel*:
42.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
110.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.60%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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