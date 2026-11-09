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09.11.2026 16:33:43

EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE konkretisiert Ergebnisprognose 2026 um Transaktionskosten für Kodak Moments Akquisition und ergänzt 25,2 Mio. Euro Nachsteuergewinn aus KOD-Verkauf

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EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE konkretisiert Ergebnisprognose 2026 um Transaktionskosten für Kodak Moments Akquisition und ergänzt 25,2 Mio. Euro Nachsteuergewinn aus KOD-Verkauf

09.11.2026 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CEWE konkretisiert die Ergebnisprognose 2026 um Transaktions- und Pre-Closing-Kosten für Kodak Moments Akquisition und ergänzt Nachsteuergewinn in Höhe von 25,2 Mio. Euro aus dem erfolgreichen Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck

Oldenburg, 9. November 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ("CEWE") hatte im Juli 2026 den Kauf des weltweiten Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris unter der Marke Kodak Moments bekannt gegeben. Im Rahmen der aktuellen Vorbereitungen für den Vollzug dieses Erwerbs haben sich die für das Geschäftsjahr 2026 hierfür insgesamt anfallenden Transaktions- und Pre-Closing-Kosten auf etwa rund 9,5 Mio. Euro konkretisiert. Die bisher kommunizierte Unternehmensplanung für 2026 war im Mai 2026 – mithin vor der Vereinbarung über den Erwerb von Kodak Moments – zuletzt aktualisiert worden und reflektiert weiterhin die Einschätzung des CEWE-Managements für die operative Ergebniserwartung vor Unternehmenszukäufen im Jahr 2026. Vor dem Hintergrund der Transaktions- und Pre-Closing-Kosten der Kodak Moments Akquisition hat CEWE die Unternehmensplanung 2026 heute wie folgt angepasst:

Der Gruppenumsatz soll 2026 weiterhin um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Mio. Euro geplant. Das Gruppen-EBIT inklusive der Transaktions- und Pre-Closing-Kosten der Kodak Moments Akquisition wird 2026 im Korridor von 75,5 bis 81,5 Mio. Euro erwartet (zuvor ohne diese Transaktions- und Pre-Closing-Kosten: 85 bis 91 Mio. Euro), das EBT zwischen 75 und 81 Mio. Euro (zuvor: 84,5 bis 90,5 Mio. Euro) und das Nachsteuerergebnis (aus fortzuführenden Geschäftsbereichen) zwischen 51 und 56 Mio. Euro (zuvor: 57 bis 62 Mio. Euro). Zudem trägt der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in Höhe von 25,2 Mio. Euro zusätzlich zum Gruppen-Ergebnis nach Steuern bei. Die in der angepassten Unternehmensplanung liegende operative Ergebniserwartung ist nach Einschätzung des CEWE-Managements unverändert.

Mit dem Erwerb des Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris baut CEWE seine internationale Marktpräsenz in 54 Ländern global aus, erschliesst neben dem US-amerikanischen Markt v.a. die Märkte in Kanada, Mexiko und Australien und nutzt zusätzlich die Marke Kodak Moments für das internationale Endkundengeschäft. Die Transaktion erfolgt im Wege eines Carve-outs aus der Kodak Alaris-Gruppe, der übernommene Unternehmensbereich beschäftigt rund 500 Mitarbeitende, betreibt ca. 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Ladengeschäften des Einzelhandels und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 200 Mio. Euro. Das Closing dieser Akquisition steht unter dem Vorbehalt verschiedener Vollzugsbedingungen, einschliesslich behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen, und wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.

 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen beruhen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen.

Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Group Controlling & Investor Relations

CEWE Stiftung & Co. KGaA



Ende der Insiderinformation

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)441 40 4-1
Fax: +49 (0)441 40 4-42 1
E-Mail: IR@cewe.de
Internet: www.cewe.de
ISIN: DE0005403901
WKN: 540390
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
LEI Code: 529900IDFHN9MQ3WUD64
EQS News ID: 2431086

 
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2431086  09.11.2026 CET/CEST

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