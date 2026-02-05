Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
24.30CHF
-0.06CHF
-0.25 %
09:31:50
SWX
12.02.2026 07:48:57
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Carl Zeiss Meditec
24.02 CHF 2.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Hightech-Unternehmens zum ersten Geschäftsquartal habe der Gewinnwarnung vom Januar entsprochen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
27.22 €
Abst. Kursziel*:
72.67%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
26.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
78.17%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
