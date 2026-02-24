Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kamikaze-Drohnen 24.02.2026 21:05:41

Rheinmetall-Aktie klettert: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten

Rheinmetall-Aktie klettert: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten

Rheinmetall bekommt einem Zeitungsbericht zufolge doch noch einen Drohnen-Auftrag der Bundeswehr.

Rheinmetall
1565.62 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen
Wie die Financial Times berichtet, wird der Rüstungskonzern gemeinsam mit den Startups Stark und Helsing voraussichtlich Kamikaze-Drohnen an die Bundeswehr liefern.

Das anfängliche, auf Rheinmetall entfallende Volumen liege bei 269 Millionen Euro und könnte bei Erreichen bestimmter Meilensteine steigen.

Rheinmetall und das Beschaffungsamt der Bundeswehr lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Deal ist ein Coup für Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Denn zunächst war der Konzern nicht berücksichtigt worden.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,04 Prozent höher bei 1'724,50 Euro.

DOW JONES

