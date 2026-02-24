Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|
24.02.2026 21:05:41
Rheinmetall-Aktie klettert: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten
Rheinmetall bekommt einem Zeitungsbericht zufolge doch noch einen Drohnen-Auftrag der Bundeswehr.
Das anfängliche, auf Rheinmetall entfallende Volumen liege bei 269 Millionen Euro und könnte bei Erreichen bestimmter Meilensteine steigen.
Rheinmetall und das Beschaffungsamt der Bundeswehr lehnten eine Stellungnahme ab.
Der Deal ist ein Coup für Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Denn zunächst war der Konzern nicht berücksichtigt worden.
Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,04 Prozent höher bei 1'724,50 Euro.
DOW JONES
