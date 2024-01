LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Noch sei im Spezialchemie-Sektor der Zeitpunkt nicht gekommen, von Industriegase-Aktien in solche von Herstellern von Lebensmittelzutaten umzuschichten, schrieb Analystin Amy Lian in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Chemikalienhändler Brenntag revidierte sie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2023 leicht nach unten und für 2024 leicht nach oben./ajx/bek;