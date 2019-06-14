Brenntag 62.15 CHF 17.86% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seiner gesenkten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers liege er nun um fünf Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Schätzung für 2026 liege er sogar um zehn Prozent unter der Markterwartung./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET



