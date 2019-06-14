|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 13:56:39
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seiner gesenkten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers liege er nun um fünf Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Schätzung für 2026 liege er sogar um zehn Prozent unter der Markterwartung./bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
55.02 €
Abst. Kursziel*:
-9.12%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
53.72 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6.92%
Analyst Name::
Tristan Lamotte
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Brenntag SE
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.ch)
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
09:24
|Brenntag SE-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Underperform an Brenntag SE-Aktie (finanzen.ch)
13.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
13.08.25
|Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag mit deutlichem Gewinnrückgang (Dow Jones)
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
13.08.25