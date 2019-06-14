Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Brenntag SE Hold

Brenntag
62.15 CHF 17.86%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seiner gesenkten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers liege er nun um fünf Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Schätzung für 2026 liege er sogar um zehn Prozent unter der Markterwartung./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

