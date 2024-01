FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Branchendaten signalisierten, dass sich die Umsätze und Gewinnspannen im US-Chemiehandel stabilisierten, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Freitag vorliegenden Studie. In anderen Ländern sehe es schlechter aus, wobei Deutschland am schwächsten dasteht. Er verwies aber darauf, dass Brenntag im Jahr 2022 rund 36 Prozent seiner Erlöse in den USA erzielte, in Deutschland dagegen nur 10 Prozent./edh/tih;