BP 4.20 CHF -2.80% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 560 Pence angegeben. Die europäischen Ölkonzerne hätten im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Michele della Vigna in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Berichtssaison. Für das vierte Quartal setzt er vor allem auf Repsol, OMV und Equinor. Generell blieben die Europäer deutlich günstiger bewertet als ihre US-Konkurrenz./ag/gl;

