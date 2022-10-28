BP Aktie 844183 / GB0007980591
5.00CHF
0.07CHF
1.42 %
28.10.2022
SWX
05.12.2025 07:57:26
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 460 auf 480 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Dabei sind Shell sein Top-Favorit. Bei den Kurszielen rollte er seine Bewertungsbasis auf Juni 2027 nach vorne./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.65 £
|
Abst. Kursziel*:
3.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
