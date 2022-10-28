NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 460 auf 480 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Dabei sind Shell sein Top-Favorit. Bei den Kurszielen rollte er seine Bewertungsbasis auf Juni 2027 nach vorne./ag/nas;