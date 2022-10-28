Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Zahlen des Ölkonzerns hätten für das dritte Quartal eine verbesserte operative Dynamik gezeigt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst sieht allerdings Veräußerungen als wichtigen Bestandteil des Investment-Case' für BP und hier müsse der Konzern noch liefern, um den Aktienkurs weiter zu steigern./rob/ck/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4.55 £ 		Abst. Kursziel*:
9.95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

