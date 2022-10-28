NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Zahlen des Ölkonzerns hätten für das dritte Quartal eine verbesserte operative Dynamik gezeigt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst sieht allerdings Veräußerungen als wichtigen Bestandteil des Investment-Case' für BP und hier müsse der Konzern noch liefern, um den Aktienkurs weiter zu steigern./rob/ck/la;